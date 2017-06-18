ترامب يتوجه لمنتجع كامب ديفيد لأول مرة منذ توليه منصبه

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصحبته زوجته ميلانيا وابنه الأصغر بارون إلى ماريلاند السبت لقضاء عطلة عيد الأب في منتجع كامب ديفيد الرئاسي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن أسرة الرئيس بالإضافة إلى والدي السيدة الأولى، توجهوا للمنتجع على متن مروحية، في رحلة استغرقت 30 دقيقة.

ويشار إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها ترامب للمنتجع منذ أن تولى الرئاسة.

ومنذ أن أصبح ترامب رئيسا في كانون ثان/ يناير الماضي، وهو يفضل السفر إلى منتجع مار ايه لاجو في فلوريدا أو نادي الجولف الوطني في بيدمنستر في نيوجيرسي، فى العطلات الأسبوعية التي لا يقضيها في واشنطن.

ويقع منتجع كامب ديفيد، الذي تديره البحرية الأمريكية بتكلفة سنوية تقدر بـ8 مليون دولار، على تلال غابات في جبل كاتوتين بالقرب من ثورمونت في ماريلاند، على بعد 100 كيلومتر شمال /شمال-غرب العاصمة.

ويشار إلى أن الكثير من الرؤساء الأمريكيين استخدموا هذا المنتجع منذ أن دشنه الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، ومنهم الرؤساء جون اف كيندي وجيمي كارتر وجورج دبلو بوش وباراك أوباما. وشهد المنتجع أيضا مباحثات السلام التي أجريت عام 1978. (DPA)

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