خطيب مسجد في دمشق يحول أوروبا لبقعة من الجنس و الانحلال الأخلاقي : حمير و خنازير يعيشون كالبهائم و يجامعون أولادهم ! ( فيديو )

حول خطيب مسجد في دمشق، البلدان الأوروبية لبقعة من الجنس والانحلال الأخلاقي وانعدام الأنساب، عبر رواية قصص مغلفة بكم هائل من الأكاذيب.

وحظي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه من قيل إنه “ياسر الخطيب إمام جامع الرازي” في منطقة البرامكة بدمشق، بانتشار واسع، واستهجان كبير لما ورد فيه.

ونقل الإمام / الخطيب، عن قريب له في ألمانيا دون أن يسميه، أن “دمشق هي الجنة .. كنت أمشي مع أولادي في إحدى طرقات ألمانيا، ووجدت رجلاً وامرأة نائمين في الشارع دون ثياب (كانا يمارسان الجنس)، ولا يسمح لأحد التكلم معهما لأن ذلك يعتبر بالنسبة لهم حرية، ومنعت أولادي من النظر إليهم”.

وأورد الخطيب قصة أخرى جاء فيها أنه “في الشارع شوهدت فتاة عارية تمشي وكأن شيئاً لم يكن، والإباحية في الطرقات طبيعية جداً وفي الحدائق أيضاً”، مضيفاً: “مافي مشكلة عندهن متل البهايم عايشين”.

وزاد الشيخ من جرعة الأكاذيب في القصة الثالثة، ونقل عن شخص في ألمانيا قوله، إنه كان يتحدث إلى معلمة مدرسة، فقالت له إنها مارست الجنس مع ابنها يوم أمس، “جامعتو لكا شو بدو ينام لحالو”.

وعلق الخطيب على هذه القصة بالقول: “عادي جداً .. هادا أمر طبيعي .. لماذا ؟ لأنو ما عندن أب .. هادا مو ابنو ابنو والمرا مافي ارتباط عائلي .. انت مو ابني وهادا مو ابني .. وبحس انو اختو مو اختو وبيشعر بالجنس اتجاها لأنو أصلاً مو أختو”، وأضاف مقارناً: “هون (سوريا) الحمد لله فلان ابن فلان من بيت الدقماق من بيت المهايني .. أبي فلان جدي فلان ابن فلان .. هي بالغرب مافي منا حبيبي”.

وختم الإمام المطلع العارف بأوروبا والأوروبيين، بقصة تفوقت على سابقاتها، ورواها على لسان “دكتور سنة تانية بألمانيا”، قائلاً: “عزمونا بالكوليج عندن (الكلية) على حفلة بالمسبح بنات مع شباب .. أنا بعرف انو في سبور بس مو كل هالقد .. الجماع (ممارسة الجنس) بقلب الحوض بنات مع شباب كأنو حمر مستنفرة .. حمير”.

وأضاف: “بعد ما أكلو ساوو أمر غريب قعدو كلن مع بعض (مارسوا الجنس) .. أقسم بالله الجمل ما بيرضاها الحمير ما بيرضوها .. مافي غير الخنازير بيرضوها .. ما تحملت ومشيت”.

وختم بالقول: “كتير ناس مغرورين بالغرب .. هدي شوي .. نحن نعيش في نعمة الإسلام”.

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