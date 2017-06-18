داني ألفيس : كريستيانو رونالدو ظاهرة كروية

أشاد البرازيلي #داني_ألفيس ، مدافع #يوفنتوس ، بالبرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، هداف ريال مدريد التاريخي، واصفًا إياه بالظاهرة في كرة القدم.

وقال ألفيس، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية : “هل تظنوني غبيًا، أو مريضًا عقليًا كي أقول إن كريستيانو رونالدو لاعب عادي”.

وأوضح : “إنّه ظاهرة في كرة القدم ولاعب عظيم، وإن كنت أرى أن تأثير ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في الميدان أكبر مما يقدمه صاروخ ماديرا”.

وتابع بحسب ما نقلت شبكة كووورة : “لا توجد مشكلة مع كريستيانو، ولا يعني حدوث العديد من الالتحامات والشجار داخل الميدان وجود أزمة بيننا. شعاري بالحياة هو أنّ ما يحدث بالملعب يبقى بالميدان. حتى لو كنا متنافسين فهذا لا ينكر أنّه لاعب رائع”.

ولعب ألفيس لصفوف برشلونة بالفترة من 2008 ـ 2016، وكان المدافع المكلف بمراقبة رونالدو بأغلب مباريات الكلاسيكو ضد الريال، كما واجهه مع البيانكونيري بنهائي دوري الأبطال هذا الموسم، والذي حصل عليه الملكي بالفوز 4-1.

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