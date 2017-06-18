دراسة : رش المياه الباردة على الوجه صباحاً يقي من الأمراض

أظهرت دراسة حديثة أن رش المياه الباردة على الوجه كل صباح يقي من الأمراض، ولوحظت هذه النتيجة على ألفي متطوع من بين ثلاثة آلاف شاركوا في التجربة في أحد المراكز المتخصصة.

كما ذكرت، عالمة النفس الرياضي ميليندا نيكي، حسب ما أفادت به مجموعة من المواقع الطبية المتخصصة. إذ ربما يؤدي رش المياه الباردة على الوجه في الصباح، إلى زيادة الانتباه وتعزيز إمكانات العقل.

وحدد المعنيون في الدراسة، باقة من الفوائد المتأتية عن رش الوجه بالماء البارد، وآلية عمل ذلك.

إذ إنه عندما ترش المياه الباردة على البشرة-بشرة الوجه خاصة، تتحسن عملية التنفس وتصبح أكثر عمقاً في كل يوم، بحسب ما ذكرت صحيفة البيان، وتزداد كمية الأكسجين وتُسرّع الدورة الدموية. ويتحرك الدم إلى أطراف الأعضاء المختلفة بشكل أسرع، ويصل الدم إلى الدماغ بكمية أكبر. وقال الخبراء المشاركون في الدراسة، إن خفض درجات حرارة المياه يساعد أيضاً على النوم.

وخلصت الدراسة، إلى ضرورة ان يحرص الأفراد، غسل وجوههم بالماء البارد، فور الإستيقاظ من النوم، كون ذلك يؤدي إلى حصولهم على فوائد صحية جمة، تضاعف نشاطهم وتمنع عنهم الكثير من الأمراض.

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