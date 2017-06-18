ستيرلينغ : مانشستر سيتي سيكون قوة حقيقية في المستقبل

أعرب لاعب #مانشستر_سيتي الإنكليزي، #رحيم_ستيرلينغ ، عن ثقته في قدرة فريقه على إظهار روحه الحقيقية في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من انتهاء موسم 2016-2017 بدون تحقيق أي بطولة لمانشستر سيتي، ظهر رحيم ستيرلينغ بصورة إيجابية، وأعطى لمحات رائعة في تسجيل الأهداف بشكل جميل وصناعة اللعب لزملاؤه.

وقال ستيرلينغ في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: “الموسم الماضي كان سيئاً وعلى عكس ما كنا نتوقع.. بدأنا بشكل جيد حقاً، وقمنا بخطوات جيدة ولكننا لم ننهي بالطريقة التي كنا نريدها”.

وواصل لاعب السيتي: “يمكن أن نأخذ الكثير من الإيجابيات من الموسم الماضي، ونطورها في الموسم المقبل.. مع اللاعبين والفريق والمدرب الذي نمتلكه في الفريق، كل هذا يشير إلى أن المستقبل سيكون جيداً”.

وأضاف ستيرلينغ بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “فريق يمكنه أن يعاقب المنافسين، نريد أن ندافع بشكل أفضل كفريق، ولا نسمح بالعديد من الأهداف السهلة، هذا كلفنا الكثير، أخطائنا الجماعية في الميدان كذلك.. سنكون قوة حقيقية في المستقبل”.

وتألق ستيرلينغ في الموسم الماضي، ونجح في صناعة 15 هدف، وأحرز 10 أهداف، ورغم ذلك يؤكد اللاعب (22 عاماً) أنه لم يقدم أفضل ما لديه بعد.

وعن هذا علق رحيم: “قدمت أداء جيد الموسم الماضي، فعلت بعض الأشياء الجيدة، وسجلت في مباريات قليلة، أصبحت على بعد هدف واحد فقط من أفضل رصيد لي على الإطلاق.. أنا بحاجة للحفاظ على التقدم والتطور وتسجيل الأهداف”.

وعن مدربه بيب غوارديولا، قال ستيرلينغ: “له تأثير كبير جداً على كل شخص هنا، انظرو إلى ما فعله، إنه يؤدي مهمته واللاعبون يعملون معه، يمكنه أن يعطي كل شخص نصيحة مثلما فعل معي، من الجيد أن تتعلم من شخص كهذا”.

وتابع اللاعب الإنكليزي: “أخبرن أن قدراتي الطبيعية ستظهر عندما أريد تحقيق ذلك، إنه لشرف أن أعمل معه.. أحاول أن أبقي الأمور بسيطة من أجل جعل الحياة أسهل”.

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