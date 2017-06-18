شهداء و جرحى مدنيون جراء قصف لـ ” قوات لسوريا الديمقراطية “على مناطق في ريف حلب

استشهد 4 مدنيين في بلدة مارع بريف حلب، في هجوم شنته وحدات الحماية الكردية، على المنطقة بقذائف الهاون، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وذكرت مصادر للوكالة أن “مسلحي تنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي شنوا هجومًا بقذائف الهاون ليلة أمس، استهدف بلدة مارع التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر”.

وأضافت المصادر أن الهجوم أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن منزلًا لعائلة النجار كان من بين المنازل التي أصيبت قذائف الهاون التي أطلقها مسلحو التنظيم، ما أدى إلى مقتل الأب عبد الله (50 عامًا)، والابن محمود (22 عامًا)، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “قوات سوريا الديمقراطية بعد منتصف ليل السبت- الأحد مناطق في بلدة مارع بريف حلب الشمالي، ما أدى لاستشهاد رجل وزوجته وابنهما، وسقوط عدة جرحى، كذلك استشهد رجل وابنه وسقط عدد من الجرحى، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية لمناطق في بلدة دارة عزة، بريف حلب الغربي”.

وأضاف: “دارت بعد منتصف ليل أمس، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة المنضوية ضمن قوات درع الفرات المدعومة تركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، في محاور مارع ومعرين وجبل برصايا وكفرخاشر ومرعناز وجبرين بالريف الشمالي لحلب، ترافق مع قصف تركي على مناطق الاشتباك، إثر هجوم للفصائل تمكنت خلاله من التقدم والسيطرة على مزارع قرب بلدة تل المضيق بالقرب من مدينة مارع بالريف الشمالي لحلب”.

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