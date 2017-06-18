صحيفة : ريال مدريد سيبيع كريستيانو رونالدو بمبلغ ” خيالي “

تكشفت معلومات جديدة عن رغبة #كريستيانو_رونالدو مغادرة فريقه #ريال_مدريد ، إذ تشير أحدث التقارير في هذا الصدد إلى أن النادي الملكي سيبيع نجمه بمبلغ وصفه كثيرون بأنه “خيالي وغير مسبوق”.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النادي الملكي سيطلب مبلغ 160 مليون جنيه إسترليني (حوالي 205 ملايين دولار أميركي) مقابل رحيل نجمه رونالدو، الذي أعرب مؤخرا عن نيته مغادرة برنابيو هذا الصيف، حسب ما نقلت عنه صحيفة برتغالية.

وترك رونالدو نادي سبورتينغ لشبونة في 2003 للانضمام إلى عمالقة أولد ترافورد، قبل أن يغادر إلى الريال في 2009، في ظل حديث متصاعد الآن عن احتمال عودته إلى مانشستر يونايتد.

ويتنافس على اختطاف رونالدو، الذي يربطه عقد مع الريال حتى عام 2021، كل من باريس سان جيرمان ومان يونايتد، في وقت يحاول النادي الملكي بالاحتفاظ بنجمه في برنابيو، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وجاءت رغبة رونالدو في مغادرة الريال بعد أن أبدى غضبه من تعامل السلطات الضريبية الإسبانية التي اتهمته مؤخرا بالتهرب الضريبي بنحو 15 مليون يورو، وهو ما نفاه مهاجم الريال.

وعلى الرغم من أن الأندية الصينية تتوافر على المال لإتمام مثل هذه الصفقة بهذا المبلغ الكبير، فإن رونالدو سيختار على الأرجح في نهاية المطاف اللعب في واحدة من البطولات الكبرى الأوروبية.

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