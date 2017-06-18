” فيفو ” قد تكون أول شركة تضع قارئ البصمة ضمن الشاشة

تشير المعلومات إلى إمكانية أن تكون شركة فيفو Vivo الصينية لتصنيع الهواتف الذكية أول شركة تتمكن من إضافة ميزة قارئ بصمات الأصابع إلى شاشة العرض، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشره الباحث المتخصص في تتبع سلاسل التوريد المحمولة الصينية جيوتانغ بان Jiutang Pan على منصة التواصل الإجتماعي الأشهر في الصين Weibo

ويعد السؤال الأكثر تردد حالياً من هي الشركة التي سوف تعمل على إضافة قارئ بصمات الأصابع ضمن شاشة العرض، وهل تأتي الهواتف الرائدة القادمة من آبل و سامسونغ بمثل هذه الميزة بحيث تكون جزء لا يتجزأ من الشاشة، والتي يتوقع وصولها في شهر سبتمبر القادم.

وبينما لا يزال المستخدمون ينتظرون رؤية هواتف آيفون 8 iPhone من آبل ونوت 8 Note من سامسونغ، يوضح التقرير أن شركة فيفو الصينية قد تعمل على طرح هاتف جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة يحتوي على ميزة قارئ بصمات الأصابع ضمن شاشة العرض.

ويعتقد الباحث جيوتانغ بان أن هاتف شركة سامسونغ الرائد القادم نوت 8 لن يحتوي على هذه الميزة على الإطلاق، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، في حين أن شركة آبل قد تكون أول شركة تصنيع أجنبية من خارج الصين تضع مثل هذه الميزة ضمن هواتفها الرائدة.

ويعتبر تقرير الباحث جيوتانغ أكثر مصداقية بكثير من التحليلات العادية، خصوصاً مع قيام الباحث بمشاركة مقطع فيديو قصير يعرض الميزة قيد التنفيذ، حيث يظهر نموذج لهاتف فيفو مع ميزة قارئ بصمات الأصابع الموجودة ضمن الهاتف، والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الشاشة بشكل ضمني.

ويظهر الهاتف الذكي في مقطع الفيديو بأنه يتم فك قفله عن طريق وضع الاصبع على منطقة مخصصة على شاشة العرض، بحيث تختفي تلك المنطقة بمجرد فتح الهاتف.

وقد تبدو شركة فيفو بأنها ليست علامة تجارية معروفة تماماً مثل سامسونغ وآبل، إلا أنها تبيع الكثير من الهواتف الذكية، ووفقاً لتحليلات شركة أبحاث السوق IDC فإنها تعتبر حالياً خامس أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية من حيث شحنات الهواتف الذكية العالمية، كما انها أطلقت العديد من المنتجات المبتكرة في العامين الماضيين بما في ذلك هاتف ذكي رقيق جداً إلى جانب هاتف آخر مع كاميرا أمامية مزدوجة.

وتحدث تقرير غير متصل صادر من كوريا الجنوبية عن أن شركات تصنيع الهواتف الصينية هواوي وشاومي تخططان لإطلاق هواتف مع ميزة قارئ بصمة الأصابع ضمن شاشة العرض.

وقد أشار التقرير أيضاً إلى شركة فيفو، إلا أنه لم يتطرق إلى انها ستكون أول شركة تطرح مثل هذه الميزة ضمن هواتفها، ويقال أن هواوي قد تضيف هذه الميزة إلى هاتفها P11 المتوقع صدوره في الجزء الأول من العام المقبل

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