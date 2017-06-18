قائد شرطة النظام في حلب يدعو المواطنين للاتصال على ” خط مجاني ساخن ” للإبلاغ عن الأحداث المريبة و الاعتداءات

دعا قائد شرطة النظام في حلب، اللواء عصام الشلي، كافة أهالي المدينة للاتصال على الرقم المباشر المجاني ١٠٨، الذي يعتبر خطاً ساخناً، لنقل “كافة الأخبار والشكاوى وأي أحداث مريبة أو مسيئة أو اعتداءات قد تحصل في المدينة”.

ونقل إعلام النظام عن الشلي قوله: “نتمنى من كافة المواطنين الاتصال على الرقم 108 في حال سماع أي صوت غريب في المنازل أو رؤية أي شيء مريب أو حادثة أو محاولة اعتداء أو إساءة أو إزعاج، من قبل أي كان”.

وأضاف الشلي: “ليس مطلوباً من المواطن ذكر اسمه أبداً، وهذا الموضوع اختياري، وبإمكان المواطن طلب عدم ذكر اسمه في المكالمة ونحن نضمن له سريته وعدم ذكر اسمه”.

وشدد على “ضرورة تعاون الأهالي مع قيادة الشرطة من أجل المحافظة على أمان مدينتنا ومنع المسيئين من تشويه صورة حلب التي انتصرت على حرب عاشتها لمدة 5 سنوات، فبعض المسيئين لن يسلبوا حلب انتصارها”.

وتنتشر في حلب ميليشيات من كافة الأنواع والتبعيات والجنسيات، وبعد بسط النظام سيطرته على المدينة بالكامل، ازدادت أعدادهم، وانقسموا بين معفش ومشبح ومبتز وسارق ومغتصب ومتحرش ومشفط بسيارة بلا نمرة، دون أن تتمكن “الشرطة العسكرية الروسية” من ضبطهم، وهي التي تم استقدامها لأجل ذلك.

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