” لواء المعتصم ” : معسكر المهام الخاصة .. تدريب برمائي لأول مرة في الجيش السوري الحر ( فيديو )

" \u0644\u0648\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0639\u062a\u0635\u0645 ":\u0645\u0639\u0633\u0643\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0647\u0627\u0645 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 .. \u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0628\u0631\u0645\u0627\u0626\u064a \u0644\u0623\u0648\u0644 \u0645\u0631\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a \u0627\u0644\u062d\u0631(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n\r\n
لا يبشر ابداً بالخير !! هذا يشابه لتدريب الامريكان و الايرانيين والسوريين لقوات عراقية بعد سقوط بغداد لتتحارب مع بعضها وبالنتيجة اجتمع كل هؤلاء اصحاب الخبرة في قوة واحد لاحقاُ اسمها داعش.
من يعتلي القتل والحرب والبراميل والجتيش سلاحاً للفوز سيموت لا محال لانه يصنع لنفسه اعداءً كل صباح.
ههههههههههههه