مشهد في مسلسل عادل إمام يثير غضب المغاربة ! ( فيديو )

تسبب مشهد في مسلسل عادل إمام الرمضاني “عفاريت عدلي علام”، باستهجان واسع في الأوساط المغربية، في مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أنه يشوه صور المغرب والمغربيين.

ويتضمن المشهد الذي جمع بين هالة صدقي وأحمد حلاوة، ذهاب الأولى للثاني الذي يجسد دور الدجال صادق، لحل مشكلة طلاقها من زوجها، قائلاً لها: “أنتِ مسحورة، والساحر شيخ مغربي في مراكش”.

وعرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي، خلال برنامجه المذاع على قناة “دريم” المصرية، مشهداً من المسلسل حيث يتضمن الجزء الذي أثار حفيظة المغاربة، عبر تجسيد شخصية ساحر مغربي.

وقال الإعلامي المصري: “هناك حالة غضب بين الشعب المغربي، بسبب مشهد بالمسلسل ظهر فيه رجل مغربي يمارس الدجل والشعوذة وهو ما اعتبره الكثير منهم إهانة للشعب المغربي”.

وأضاف: “السحر موجود في كل مكان، ولكن المغاربة من حقهم أن يغضبوا بسبب إظهار مواطن منهم يمارس السحر”.

وطالب الإبراشي بالاعتذار للشعب المغربي، الذي شعر بمحاولة تشويه صورته أمام الجميع، حيث يظهر المشهد أن المغرب بلد السحر والشعوذة، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن مسلسل “عفاريت عدلي علام” الذي يتحدث عن الجن والشعوذة والسحر، ضمن قالب كوميدي، صنف من بين المسلسلات المصرية الأكثر متابعة في رمضان.

مشاهد من المسلسل

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