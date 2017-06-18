موراتا مرشح للقب أغلى لاعب في العالم

زعمت صحيفة بريطانية إنّ صفقة انتقال اللاعب الدولي الإسباني #ألفارو_موراتا ، مهاجم #ريال_مدريد ، إلى نادي مانشستر يونايتد، ستكلف النادي الإنكليزي 180 مليون جنيه إسترليني، بعد احتساب راتبه وقيمة الصفقة، ما سيجعله أغلى لاعب في العالم.

وذكرت صحيفة “صن”، اليوم الجمعة، أنّ موراتا قد ينضم لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بصفقة تصل قيمتها إلى 90 مليون جنيه إسترليني، وبعقد يمتد 5 سنوات، مع راتب أسبوعي يقدر بـ 350 ألف إسترليني.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف، ستجعل هذه الأرقام من موراتا، اللاعب الأغلى في العالم، متقدماً على الفرنسي بول بوغبا الذي انضم إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي في 2016 صيف 2016 مقابل 89 مليون إسترليني، والويلزي غاريث بيل، الذي انتقل لريال مدريد الإسباني من توتنهام الإنكليزي في صيف 2013، مقابل 86 مليون إسترليني.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية قد ذكرت، أن الاتفاق بين الطرفين سيمتد لأربع سنوات، حيث سيتقاضى اللاعب الإسباني 12 مليون يورو سنوياً (8 ملايين يورو صافية)، أي أنه سيحصل على 48 مليونً خلال 4 سنوات، بينما يحصل حاليا على 6 ملايين يورو فقط سنوياً في ريال مدريد.

وكان موراتا، البالغ من العمر 24 عاماً، قد سجل 19 هدفاً خلال الموسم المنقضي في 42 مباراة لعبها وشارك في معظمها كلاعب بديل، بعد عودته لصفوف ريال مدريد، عقب موسمين قضاهما مع نادي يوفنتوس، وحصد فيهما الثنائية المحلية ( الدوري والكأس) مرتين.

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