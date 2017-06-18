” موصياد ” التركية تنظم برنامج إفطار لألفي يتيم سوري

نظّمت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موصياد) في تركيا، بالتعاون من هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)، برنامج إفطار لنحو ألفي طفل سوري يتيم وعائلاتهم من المقيمين في محافظتي إدلب وحلب.

وأقيمت موائد الإفطار في حديقة مركز التنسيق التابع لهيئة الإغاثة التركية في مدينة اعزاز بريف حلب، بمشاركة نائب رئيس فرع جمعية “موصياد” بولاية قيصري التركية، كمال تكاللي، إلى جانب العائلات السورية.

وقال تكاللي إن الجمعية تسعى دائمًا للتضامن مع الأطفال الأيتام في المنطقة والوقوف إلى جانبهم كرمز للأخوة الإسلامية.

وأوضح أن الجمعية قررت إقامة برنامج إفطار للأيتام السوريين المقيمين في مدن اعزاز وجرابلس بريف حلب بالإضافة إلى إدلب، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة التركية.

ودعا تكاللي جميع مؤسسات المجتمع المدني في تركيا إلى التحلي بنفس المسؤولية والإسراع في مساعدة الأيتام والمحتاجين داخل وخارج البلاد. (ANADOLU)

عكس السير