نصائح لمواجهة الصداع أثناء فترة الصيام

قد يواجه الصائم شعوراً بآلام في الرأس لفترات معينة خلال فترة الصيام نتيجة لعدة أسباب صحية ومن أبرزها تناول بعض المأكولات الغنية بالسكر أثناء السحور، تؤثر في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل متسارع ينتج عنه الشعور بالصداع.

وشرح أخصائي الأمراض العصبية سياري باهوشيفيش من مجموعة مستشفيات وعيادات ميدكير لشبكة ” 24 ” الإماراتية، عن أساب الصداع في رمضان ومنها ذلك الناتج عن الجفاف مفسراً أنّ دماغ الإنسان يحتوي على نسبة كبيرة من المياه، وبالتالي عندما ينخفض مستوى المياه في الجسم، يتنبّه الدماغ ويفرز الهستامين، ناقل عصبي أو كيماوي يعمل على نقل الإشارات من عصب لآخر، مما يسبب الصداع والتعب.

وهناك الصداع الناتج عن الانقطاع المفاجئ للكافيين عبر الصائمين في رمضان، لذا ينصح سياري باهوشيفيش بتقليل كمية الكافيين المدخلة على الجسم بشكل يومي قبل بدء رمضان وذلك لتجنب الإصابة بهذا الصداع المؤلم.

وقدم أخصائي الأمراض العصبية مجموعة نصائح للوقاية من آلام الصداع أثناء الصيام وهي:

• تناول مأكولات غير مشبّعة بمستوى عال من السكر خلال فترة السحور

• شرب كميات وفيرة من المياه بين فترة الإفطار والسحور للوقاية من الإصابة بالجفاف

• تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترة مطوّلة

• تنظيم النوم بشكل يومي ومعتدل

• الابتعاد عن الرياضة الشديدة والمرهقة

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