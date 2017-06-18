” نينتندو ” تعلن عن نسخة جديدة من لعبة ” سوبر ماريو ” الشهيرة

قالت شركة #نينتندو إن نسخة جديدة كبيرة من لعبة ماريو ستعرض للبيع في 27 أكتوبر، ويعني تحديد هذا التاريخ أنه سيكون بمقدور الشركة الترويج للعبة “سوبر ماريو أوديسي” في وقت قريب من موسم عيد الشكر وأعياد الميلاد، وكشف عن هذا التاريخ في نهاية فيديو مسجل أذيع تزامنا مع بدء معرض “E3” للإلكترونيات.

وكانت الشركة اليابانية قد أفادت في الفترة الأخيرة بزيادة أرباحها، بعد عرض منتجها الجديد “سويتش”، وهو منصة ألعاب مثل “Wii – ويي”، بدأ بيعه في مارس. وباعت الشركة أكثر من مليونين و700 ألف وحدة من هذا المنتج في الشهر الأول فقط، وجعله هذا أسرع منتج بيعا في الولايات المتحدة.

وتأمل الشركة في أن ينجح “سويتش” النجاح نفسه الذي أحرزه “ويي”، الذي بيع منه أكثر من 100 مليون وحدة، قبل أن توقف الشركة إنتاجه، وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية، لكن الشركة تقول إن نجاح المنتج الجديد لن يكتمل إلا مع لعبة ماريو مناسبة.

وأقرت الشركة بأن ألعاب ماريو على “ويي” أصابت كثيرا من مستخدميه بالإحباط، لأنهم كانوا يتطلعون إلى أجيال جديدة من “سوبر ماريو غلاكسي”، و”سوبر ماريو الثلاثي الأبعاد”. ولذلك تتوقع الشركة أن تكون “سوبر ماريو أوديسي” الجديدة هي ما كان الناس ينتظرونه.

وتظهر اللعبة الجديدة بطلها ماريو بقبعته، في عدة سيناريوهات مختلفة، وقد أصبح لديه القدرة على الطيران. ولن تكون الألعاب الجديدة، ومن بينها “ماريو أوديسي” متاحة للمستخدمين إلا بعد أشهر، ولكن الإعلان عنها أثار لهفة الهواة الذين يتطلعون إلى شرائها.

عكس السير