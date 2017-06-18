هؤلاء أبرز المرشحين لتعويض رونالدو في ريال مدريد

ألقى خبر إمكانية رحيل نجم الكرة البرتغالية، #كريستيانو_رونالدو ، عن صفوف فريقه #ريال_مدريد الإسباني، صيف هذا العام؛ إثر اتهامه رسمياً بالتهرّب من دفع الضرائب، بثقله، حيث أفردت وسائل الإعلام العالمية مساحات كبيرة لتناوله من مختلف الجوانب.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، سلطت الضوء على أبرز الأسماء الكروية التي قد يلجأ إليها ريال مدريد من أجل تعويض “الدون” البرتغالي، في حال اتخذ الأخير قراراً نهائياً بالرحيل عن ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وعددت الصحيفة الإسبانية الشهيرة خمسة لاعبين على رادار نادي العاصمة الإسبانية، قد يكون أحدهم الخيار المفضل للرئيس فلورنتينو بيريز لتعويض الرحيل المرتقب للنجم البرتغالي الفائز بجائزة “الكرة الذهبية” 4 مرات، وقد يتوّج بالكرة الخامسة؛ بعد قيادته ريال مدريد للفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بالدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ومواطنه الشاب كيليان مبابي، الذي بزغ نجمه في الموسم المنقضي مع نادي الإمارة موناكو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

وأكملت أن النجم الأرجنتيني الصاعد باولو ديبالا، الذي قدّم موسماً رائعاً مع يوفنتوس الإيطالي، إضافة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، “أيقونة” الغريم التقليدي برشلونة، من ضمن المرشحين لخلافة كريستيانو رونالدو في الفريق الملكي.

ووفق ما نقلت شبكة الخليج أونلاين، أشارت صحيفة “أبولا” البرتغالية، نقلاً عن مصادر “موثوقة”، إلى أن كريستيانو رونالدو قرّر مغادرة صفوف ريال مدريد بعد كأس العالم للقارات مباشرة، وذلك رغم العاطفة العميقة تجاه النادي الملكي.

ونوهت بأن نجم الكرة البرتغالية يشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الوضع برمته في إسبانيا، حيث يعتبر نفسه “ضحية اضطهاد” من قبل السلطات الضريبية الإسبانية.

وأعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الإسبانية مدريد، الثلاثاء الماضي، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، “متهم بالتهرب الضريبي”.

وأصدر المدعي العام بياناً رسمياً نشرته وسائل إعلام إسبانية، أكد من خلالها أن “نجم ريال مدريد متهم بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014، وذلك بغش ضريبي بمبلغ 14.7 مليون يورو، من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وإيرلندا”.

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