وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى الجزائر لبحث التطورات السورية و الخليجية

غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح الأحد، طهران متوجهاً إلى الجزائر في إطار جولة أفريقية تشمل أيضاً موريتانيا وتونس.

ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فإن ظريف سيلتقي خلال هذه الجولة رؤساء البلدان الثلاثة فضلاً عن نظرائه في هذه الدول ليتباحث معهم حول التطورات في المنطقة، لا سيما في سوريا والتطورات في منطقة الخليج.

وكان ظريف قد زار الجزائر وتونس قبل نحو عامين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي علق على الزيارة بالقول، “إن تطورات المنطقة تستلزم المزيد من التضامن بين الدول الإسلامية، وترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن على هذه الدول إبداء المزيد من الوحدة والتضامن أمام أصحاب النوايا السيئة ومثيري التفرقة”. (DPA)

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