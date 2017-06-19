ألمانيا : إستطلاع يظهر أن أكثر من نصف الألمان ضد منح أطفال اللاجئين نفس حقوق أبنائهم

أظهر استطلاع للرأي أن 42 بالمئة فقط من الألمان يؤيدون منح حقوق متساوية للأطفال اللاجئين مثل التي يتمتع به أبناؤهم.

وجاء في الاستطلاع الذي أجري لصالح “جمعية الأطفال الألمانية” الخيرية (DKHW) ونشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن 52 بالمئة من المُستطلع آراؤهم يعارضون ذلك، فيما لم يعطِ 6 بالمئة أي رأي حول الموضوع.

وبخصوص لمِّ شمل عائلات الأطفال اللاجئين، أيد 42 بالمئة ذلك وعارضه نفس النسبة، فيما لم يدلي 16 بالمئة من المُستطلع آراؤهم بأي رأي.

واعتبر رئيس “جمعية الأطفال الألمانية”، توماس كروغر، أن نتائج الاستطلاع تشكل “من وجهة نظر حقوق الأطفال إشارة تحذيرية كبيرة”.

وتابع بأن الموقف الإيجابي، الذي ساد في بادئ الأمر بما يخص حقوق الأطفال اللاجئين، قد تدهور في خلال سنة واحدة، معتبراً أن الأمر يحتاج لـ”مبادرة توعوية بحقوق الأطفال”.

وختم بالقول إن “ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأطفال” نص صراحة على حصول كل الأطفال على نفس الحقوق بغض النظر عن أصولهم ووضعهم القانوني”، مضيفاً أن “الميثاق قانون سار المفعول في ألمانيا”.

وقد شمل الاستطلاع 1011 شخصاً ألمانياً من الذين يبلغون الرابعة عشر عاماً فما فوق. (AFP-DW)

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