ألمانيا : صحيفة تتحدث عن تجربة نجاح لاجئ سوري بالعمل لدى شركة كبرى في المدينة التي يسكنها

نشرت صحيفة “لاوسيتزر روند شاو” الألمانية المحلية، مقالاً عن اللاجئ السوري أحمد ماهر، الذي يخضع لتدريب مهني في شركة لتصنيع ريشات العنفات الهوائية، في مدينة لاوخهامر، شرقي ألمانيا.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أحمد خرج من بلاده قبل عامين بسبب الحرب، ويتعلم حالياً اللغة الألمانية، ويذهب إلى مدرسة مهنية، ويعمل منذ الأول من حزيران في شركة فستاس لتصنيع العنفات الهوائية.

وأشارت إلى أن أحمد واحد من ثلاثة موظفين جدد من أصول مهاجرة، وجميعهم بدؤوا في شهر حزيران الحالي.

وقال “هان دينكيل”، مدير التصنيع في الشركة: “نحن بحاجة ماسة إليهم في قسم الإنتاج، نحن ندرك مسؤوليتنا ونريد أن نقدم للاجئين آفاقاً مستقبلية طويلة الأجل”.

وأشاد دينكيل بتعاون الشركة مع مكتب التوظيف والعمل، للمساهمة في انخراط اللاجئين في سوق العمل، وأضاف: “إن توظيف اللاجئين هو أمر مربح للطرفين، ويمكن أن يكون العمل معهم جيداً جداً”.

وتعتبر فستاس شركة عملاقة، ويعمل فيها حوالي 815 موظفاً.

من جهته، قال المدرب في الشركة، “توماس مان”، إنه أول الأشخاص الذين وضعوا أحمد ماهر تحت جناحه، وقال إنهم في البداية نادوه بـ “أكيم” بدل “أحمد”، ووصفوه بأنه واثق جداً ومنفتح.

وعن تطلعاته نحو المستقبل، قال أحمد إنه يريد الانتقال إلى مدينة لزنفتنبيرغ، والعثورعلى شقة وربما يجد شريكة حياته، وأضاف أن حلمه هو الزواج، ويريد إنجاب ولدين أو ثلاثة.

عكس السير