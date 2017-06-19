ألمانيا : وفاة طفلة سقطت من الطابق الخامس في مركز إيواء للاجئين

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، لقيت طفلة مصرعها بعد سقوطها من نافذة سكنها في أحد نزل اللاجئين في منطقة هوهينشونهاوزين شمال العاصمة الألمانية برلين.

ووفق بيان الشرطة الألمانية، فإن الطفلة اللاجئة (من كازخستان) البالغة من العمر ست سنوات سقطت الأحد (11/6) من إحدى نوافذ سكنها من الطابق الخامس إلى الأرض، لتصاب بجروح شديدة.

ونقلت طواقم الإسعاف الطفلة إلى المستشفى بحالة حرجة قبل أن تفارق الحياة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وتحقق الشرطة حول وجود بالغ مع الطفلة عندما سقطت أو لا، وإن كان موجوداً فإنه معرض لعقوبة السجن لمدة 3 سنوات بتهمة التقصير في الرقابة والرعاية.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حادث مماثل، حيث لقي طفل ألماني (4 سنوات) مصرعه الخميس الماضي في منطقة كرويتسبيرغ في برلين، بعد سقوطه من نافذة منزله من الطابق الثامن، ليفارق الحياة بعد الحادث بلحظات. (DPA)

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