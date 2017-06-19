أنباء عن وفاة أبرز شخصيات ” الحرس القديم ” في نظام آل الأسد

تناقلت مصادر إعلامية لبنانية وأخرى سورية، أنباء تفيد بوفاة وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، في فرنسا، الأحد.

وقال موقع “النشرة اللبنانية” إن وزير الدفاع السوري الأسبق العماد مصطفى طلاس “توفي سريرياً في باريس بعد يوم على إدخاله لمشفى ديكارت الجامعي الفرنسي بحالة صحية متدهورة”.

وفيما لم تنشر أية مصادر مقربة لطلاس، أو أية وكالة أنباء أو مصادر إعلامية فرنسية، تأكيداً أو نفياً لهذه الأنباء، غرد الإعلامي السوري موسى العمر عبر صفحته في تويتر، قائلاً: “مات مصطفى طلاس”.

ومصطفى طلاس (85 عاماً) هو وزير الدفاع الأسبق ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة (حافظ – بشار)، في الفترة بين 1972 و 2004، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث، وأحد أبرز ما يعرف بـ “الحرس القديم” التابع لحافظ الأسد الذي قام باغتصاب السلطة في سوريا وارتكب المجازر بحق شعبها.

وباستثناء التصريح الهاتفي لتلفزيون الجديد، منتصف آذار 2012، والذي أكد فيه أنه غادر لفرنسا لأسباب طبيبة، وأن لا خلافات بينه وبين آصف شوكت، كما أشيع حينها، فإنه لم يصدر عن طلاس أي موقف أو تصريح حول الثورة السورية، على الرغم من انشقاق ابنه المقرب من بشار الأسد، العميد “مناف طلاس”.

عكس السير