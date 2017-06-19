إدلب : مناشدة لمساعدة طفلة سورية تأمل الشفاء من ورم كبير في ظهرها

تأمل الطفلة السورية “كوثر سويم” (9 أعوام)، التي تقطن مع عائلتها في مخيمات نزوح مؤقتة بريف إدلب السورية، بالتخلص من ورم خلقي كبير، تسبب منذ مولدها بتعكير صفو طفولتها.

ومع استمرار الحرب، لم يتمكن والدا “كوثر”؛ زهراء ومحمد، من عرض طفلتهما على الأطباء في سوريا، علاوة على افتقار مخيمهم، الواقع ببلدة “سرمدا”، بريف إدلب الشمالي.

ويوماً بعد يوم، زاد نمو الورم حتى أصبح بحجم رأسها، وذلك على حساب ساقيها، اللتين توقفتا عن النمو.

وقالت “زهراء” والدة الطفلة، إن ابنتها فقدت قدرتها على الحركة بسبب مرضها، ولا تستطيع اللعب مثل أقرانها، وهو ما يسبب الحزن لها طوال اليوم.

وأضافت أنها عرضت الحالة على أحد الأطباء في مدينة حلب، فأخبرهم بضرورة إجراء عملية جراحية، إلا أن تصاعد الحرب منعهما من مواصلة التواصل مع الطبيب.

أما كوثر، فقالت إنها تأمل في الحصول على عون ومساعدة لتتخلص من مرضها، وتستعيد صحتها وتلعب مع أقرانها. (ANADOLU)

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