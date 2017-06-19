إندونيسيا : تحذيرات من ” اندساس مسلحين ” بين اللاجئين

حذر قائد الجيش الإندونيسي الاثنين، من احتمال دخول مسلحين إلى البلاد من خلال الاندساس بين لاجئي مدينة ماراوي المحاصرة جنوبي الفلبين.

ونقلت بوابة ديتيك الإخبارية عن الجنرال جاتوت نورمانتيو القول، في مستهل فعالية بحرية ثلاثية تتضمن قوات بحرية من كل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين :”هناك احتمال أن يتنكروا (المسلحون) كلاجئين فارين من ماراوي”.

وشدد على أهمية مشاركة المعلومات الاستخباراتية لتقييم التهديدات.

وأضاف أن هذا اللقاء الثلاثي “يهدف إلى التبادل السريع للمعلومات”.

وكان الجيش الفلبيني كشف الأسبوع الماضي، عن احتمال أن يكون عدد من المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية في مدينة ماراوي قد تسللوا إلى مناطق قريبة.

وكانت التوترات قد بدأت في المدينة في 23 من مايو /أيار الماضي بعدما تم التصدي لمحاولة قامت بها قوات حكومية لإلقاء القبض على زعيم محلي لتنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) بمقاومة شرسة من جانب المسلحين.

ولقي ما لا يقل عن 225 مسلحاً و59 من القوات الحكومية و26 مدنياً حتفهم في الصراع، الذي أجبر أكثر من 300 ألف شخص على النزوح من ديارهم من المدينة والبلدات القريبة منها. (DPA)

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