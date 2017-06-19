الإسباني دافيد فيا يتجاوز 50 هدفاً في الدوري الأميركي

تجاوز الدولي الاسباني السابق #دافيد_فيا عتية الـ50 هدفا في دوري كرة القدم الاميركي للمحترفين بتسجيله هدفي فريقه نيويورك سيتي السبت في مرمى سياتل البطل (2-1).

وكان نيويورك متخلفا صفر-1، وادرك فيا (35 عاما) له التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 52 مسجلا هدفه الـ50 منذ انتقاله الى الدوري الاميركي في 2015.

ومنح فيا لاعب فالنسيا وبرشلونة واتلتيكو مدريد سابقا الفوز لفريقه بتسجيله الهدف الثاني من كرة طائرة ارسلها عرضية جاك هاريسون (77).

وخاض فيا السبت المباراة رقم 78 في الدوري الاميركي، وبات اللاعب رقم 53 في تاريخ البطولة الذي يسجل اكثر من 50 هدفا، لكن الاميركي لاندون دونوفان هو افضل المسجلين برصيد 145 هدفا في 340 مباراة.

ويحتل نيويورك سيتي الذي يدربه الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا المركز الثالث في المنطقة الشرقية برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن تورونتو المتصدر الذي يلعب لاحقا مع دي سي يونايتد. ( AFP )

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