الرقة : أمريكا تؤكد إسقاط إحدى مقاتلاتها طائرة لجيش بشار الأسد كانت تقصف ” قسد ” .. و اشتباكات عنيفة بين الأخيرة و قوات النظام !

أكدت قوات التحالف الأمريكي إسقاط طائرة لجيش بشار الأسد، لافتة إلى أن الطائرة كانت تقصف قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في بيان للتحالف، أن قوات النظام سبق وأن هاجمت “قسد” جنوبي مدينة الطبقة، فقام (التحالف) باستعراض قوة وأوقف هجوم النظام، وأخطر روسيا بضرورة خفض التوتر.

ولكن النظام عاود الهجوم جواً عبر طائرة سوخوي، ما دفع التحالف لإسقاطها عن طريق استهدافها من قبل مقاتلة أمريكية.

وأكد بيان التحالف عدم نيته مقاتلة قوات النظام أو روسيا، إلا أنه لن يتردد بالدفاع عن القوات المتحالفة معه.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حدوث اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، على محاور في شمال مدينة الرصافة، بمحيط قريتي شويحان وجعيدين، حبيث تترافق الاشتباكات مع استهدافات متبادلة بين طرفي القتال.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد إسقاط التحالف الدولي لطائرة النظام، بحسب المرصد.

وكان المرصد أكد قبل ذلك تمكن قوات النظام من السيطرة على قرية جعيدين الواقعة شمال غرب الرصافة، ومع هذا التقدم تكون قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام على تماس من الخط المائي الممتد من نهر الفرات بين البوعاصي وشعيب الذكر بريف الطبقة الغربي وصولاً إلى طريق الرصافة – الرقة، كما كان المرصد نشر أيضاً أن “قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، تمكنت من تحقيق تقدم هام، ووصلت لتخوم بلدة الرصافة بريف الرقة الجنوبي، والتي سيطرت عليها نارياً، محققة بذلك تقدماً جديداً وموسعة نطاق سيطرتها داخل محافظة الرقة، حيث باتت قوات النظام تسيطر منذ الـ 6 من حزيران / يونيو الجاري وحتى اليوم الـ 18 من الشهر ذاته، على نحو 1700 كلم مربع، من مساحة محافظة الرقة، ووصلت هذه القوات إلى تماس مع قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الجنوبي الغربي”.

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