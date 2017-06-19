العبادي يزور السعودية في محاولة لرأب الصدع

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه توجه الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضاً إيران والكويت في إطار مساع دبلوماسية لتعزيز مصالحة إقليمية.

وتهدف زيارة العبادي إلى السعودية إلى تعزيز مصالحة بين السعودية السنية والعراق، الذي تقطنه أغلبية شيعية وأيضاً للمساعدة في رأب انقسامات عميقة ومريرة بين الشيعة والسنة في العراق.

وقال مسؤولون إنه كان من المقرر أن يزور العبادي الرياض الأسبوع الماضي ولكن زيارته تأجلت لتفادي الظهور كما لو كان ينحاز لجانب في نزاع دبلوماسي اندلع بين قطر وعدد من الدول العربية بما في ذلك السعودية.

وتواجه قطر حصاراً اقتصادياً ودبلوماسياً تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر متهمة الدوحة بتمويل الإرهاب وتأجيج اضطرابات إقليمية ودعم طهران وهو ما تنفيه الدوحة. (REUTERS)

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