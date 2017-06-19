الكشف عن هوية الطيار النظامي الساقط في ريف الرقة ( صور )

كشفت مصادر إعلامية موالية عن هوية الطيار الذي أسقطت أمريكا طائرته، يوم أمس الأحد، في ريف الرقة.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الطيار يدعى “علي فهد”، وينحدر من مدينة السلمية.

ونشر المدعو “مجد فهد” العامل في موقع “المصدر نيوز” التابع للنظام، عبر حسابه في موقع تويتر، صورة قال إنها لقريبه الطيار علي الذي “أسقط الأمريكيون أبناء الـ*** طائرته عندما كان يقصف داعش”.

وتمنى فهد أن يكون علي بخير، ونشر صورة أخرى تظهر أطفاله، مشيراً إلى أنهم ينتظرونه.

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عكس السير