الكلاب تعض 207 أشخاص في طرطوس منذ بداية 2017

كشف مدير صحة طرطوس، أحمد عمار، أن عدد حالات العض المسجلة في مركز مكافحة داء الكلب في المحافظة، بلغ منذ بداية العام الجاري، 207 معضوضين، جميعهم أخذوا اللقاح والمصل.

وأشار عمار، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام موالية، أمس الأحد، إلى أن لقاح داء الكلب يتوفر بكميات قليلة، بسبب صعوبة تأمينه من مؤسسة التجارة، فيما يتوفر مصل داء الكلب بشكل دائم.

وفيما يخص الوقاية، قال إنها تتم عن طريق تلقيح الكلاب المملوكة بلقاح داء الكلب الحيواني، وربطها وإخضاعها للفحص الطبي البيطري بشكل دوري، إضافة للتشدد في قتل الكلاب الشاردة والحيوانات البرية الأخرى.

وأوضح عمار أن على المريض المعضوض غسل مكان العضة بالماء والصابون بشكل وافر، وإعطاء اللقاح والمصل الخاص بداء الكلب، بالإضافة التوعية والتثقيف الصحي حول المرض لجميع شرائح المجتمع، والأهم مراجعة المعضوض لمركز مكافحة داء الكلب، الذي يعمل 24 ساعة، بحسب عمار.

ولفت إلى تشكيل عدة مفارز لمكافحة الكلاب الشاردة على مستوى المحافظة، مهمتها قتل الكلاب الشاردة والحيوانات البرية الأخرى سواءً بالقنص الناري أو عن طريق الطعوم السامة.

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