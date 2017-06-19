المغنية العالمية بيونسيه تلد توأميها و تخفي جنسيهما

أكدت وسائل إعلام أميركية، أن المغنية الشهيرة #بيونسيه ، أنجبت توأمين، في #لوس_أنجلوس ، ليلة السبت والأحد، لكنها لم تحدد جنسهما.

وسبق لبيونسيه (35 عاما) وزوجها مغني الراب والمنتج الموسيقي جاي زي، أن أنجبا ابنة سمياها بلو أيفي، تبلغ حاليا من العمر خمس سنوات.

وذكر مصدر لمجلة “بيبول” المهتمة بأخبار المشاهير أن “بيونسيه وجاي سعيدان وبدءا مشاركة النبأ مع عائلتيهما والأصدقاء المقربين”.

وكانت بيونسيه، التي تعد واحدة من أقوى النساء في مجال صناعة الموسيقى، قد أعلنت حملها على حسابها على موقع “إنستغرام” في فبراير الماضي، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، وحصد الإعلان 8 ملايين إعجاب في أول 24 ساعة، ليصبح الأكثر إعجابا على “إنستغرام” على الإطلاق.

ولم يتسن لوسائل الإعلام أن تتأكد رسميا من ممثل بيونسيه بشأن ميلاد التوأمين، إذ يبدو أن المغنية الأميركية حريصة على اقتسام الحدث مع دائرة ضيقة من المعارف.

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