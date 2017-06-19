بالفيديو .. مغامر روسي يركب ” السكوتر ” و يلعب كرة السلة على حافة ناطحة سحاب

في مشهد يحبس الأنفاس، قدم مغامر روسي عرضاً مدهشاً عبر ركوب #السكوتر الذكي واللعب بكرة السلة على حافة ناطحة سحاب شاهقة الارتفاع في #هونغ_كونغ .

وقد ظهر المغامر في مقطع فيديو التقطه بنفسه بعصا السلفي، وهو ينظف حافة ناطحة السحاب بقميصه لتجنب الانزلاق، قبل أن يبدأ بالتجول على الحافة بالسكوتر الذكي جيئة وذهاباً.

ولم يكتف المغامر بركوب السكوتر الذكي على الحافة بل قام بعدة حركات بهلوانية مدهشة، قبل أن يبدأ بلعب كرة السلة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وانتهى مقطع الفيديو عندما التقط المغامر السكوتر وهمّ بمغادرة المكان.

عكس السير