بالفيديو .. مغنية لبنانية تتمنى أن تصبح الزوجة الثانية للنجم المصري عمرو دياب

كشفت الفنانة اللبنانية #ليال_عبود ، عن حبّها الكبير للفنان المصري #عمرو_دياب ، منذ الطفولة.

وشدّدت خلال إطلالتها ضمن برنامج “شيخ الحارة” مع الاعلامية بسمة وهبة على أنّها “لا تريد أن تغني ديو مع الهضبة لأنها تفضّل أن يكون معها للحب والزواج، بعيداً عن المصلحة”، وفق ما ذكرت قناة المستقبل، مشيرةً الى أنها، إذا فكرت بغناء ديو ستختار الغناء مع شيرين عبد الوهاب، وعاصي الحلاني و وائل كفوري.

وأوضحت “أنّني بحبك قوي يا عمرو دياب.. مغرومة فيك بحب ضحكتك و الكاريزما”، لافتةً الى أنها لا تمانع بالزواج منه حتى لو لم يطلّق زوجته.

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