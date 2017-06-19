بالفيديو .. ولادة ” معزاة ” بشفتي إنسان و بدون عينين في الهند

أظهر مقطع فيديو مدهش نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، #معزاة ولدت بدون عينين وبشفتين تشبهان شفاه الإنسان، في إحدى القرى الهندية.

أصيب المزارع في تشاندرا بالصدمة الشديدة بعد أن شاهد المعزاة حديثة الولادة لأول مرة، وقرر أن يحتفظ بها رغم تشوهها الخلقي.

ويقول الزوجان من قرية بالوسري، الواقعة في إقليم كيرالا الهندي، بأنهما قررا الحفاظ على المعزاة والعناية بها على الرغم من أن الجيران نصحوهما بقتلها تفادياً للمصائب والشرور التي قد تحل بهما بسببها.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن البيطريين، فقد ولدت المعزاة بدون عينين نتيجة حالة وراثية نادرة أدت إلى توقف نموهما، بينما أدى التشوه لنمو شفتين ضخمتين تشبهان شفاه الإنسان.

وأضاف البيطريون بأن الخلل الوراثي ينشأ أثناء الحمل ويمكن أن يؤدي إلى تشوهات خلقية أخرى مثل التشوهات التي تطرأ على الدماغ أثناء نموه، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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