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بعد إسقاطها طائرة لجيش الأسد .. لافروف : على أمريكا احترام ” وحدة الأراضي السورية “

‏25 دقيقة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار اضف تعليق

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله الاثنين، إن على الولايات المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد.

جاءت تصريحات لافروف بعدما أسقطت طائرة حربية أمريكية، طائرة تابعة للجيش النظامي الأحد في ريف الرقة الجنوبي وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة بينما قال النظام إن الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف تنظيم داعش.

وقال لافروف أيضاً، بحسب ما نقلت رويترز، إن محادثات السلام السورية المقبلة ستكون في آستانة يوم 10 تموز.

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