بعد خبر ترحيلها من الإمارات .. هذا ما تفعله أحلام و زوجها القطري ( فيديو )

شارك #مبارك_الهاجري زوج الفنانة الإماراتية #أحلام ، جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من رحلة خاصة يقوم بها مع زوجته، وذلك عقب خبر ترحيل الثنائي من #الإمارات .

وأظهر الفيديو وجود أحلام ومبارك في مدينة البندقية الإيطالية حيث يقضيان اجازتهما.

وفي سياق متصل، صرّح مدير أعمال الهاجري، طارق غرز الدين أنّ “الثنائي يعيشان مع أولادهما في قطر، وهما يزوران الإمارات بين فترة وأخرى”.

وشدّد على أنّ “مبارك وأحلام لم يتلقيا أي تبليغ بالترحيل”، مؤكّداً أنّ “علاقتهما لا تزال على أحسن ما يرام، وهذه المحنة زادتهما محبّةً وإصراراً”.

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