ترامب يلتزم الصمت حيال الهجوم على مسجد في لندن و ايفانكا تتضامن

فيما إلتزم الرئيس الأمريكي الصمت – على غير عادته – حيال هجوم إرهابي تعرض لها مصليين في مسجد بلندن، أعربت ايفانكا ترامب اليوم الاثنين عن تضامنها مع ضحايا الهجوم.

وكتبت ايفانكا، المستشارة الاولى لترامب وابنته، في تغريدة “نرسل الحب والصلوات إلى ضحايا مسجد فينسبري بارك. علينا أن نقف متحدين ضد الكراهية والتطرف في جميع أشكاله البشعة”.

وعادة مايسارع ترامب إلى إرسال التغريدات عند وقوع هجمات إرهابية سابقة، ويكرر الدفاع عن قراره الذي لم ينفذ بمنع قدوم مواطني عدد من الدول التي يدين غالبية سكانها بالاسلام الى بلاده.

ولم يعلق ترامب كذلك على مقتل سبعة بحارة اميركيين في اصطدام بين مدمرة اميركية وسفينة شحن فيليبينية.

وكانت شاحنة يقودها متطرف دهست عددا من المسلميين بالقرب من مسجد فينسبري بارك، ما أدى الى مقتل شخص واصابة عشرة اخرين في ثاني هجوم ارهابي تشهده العاصمة البريطانية هذا الشهر. (AFP)

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