تركيا : فلاحان يعثران على لوحة فسيفساء عمرها 1600 عام

اكتشف فلاحان في ولاية أديامان جنوب شرق تركيا، لوحة فسيفساء عمرها 1600 عام، ويعتقد أنها من العصر الروماني.

فقد ذكرت التقارير، أمس الأحد، أن الفلاحين عثرا على اللوحة في منطقة غولباشي أثناء عملهما في الحقل، فأخبرا السلطات بالأمر.

فوصل وفد من متحف أديامان وخبراء في الآثار إلى الحقل للكشف عن اللوحة وقدروا عمرها أنها من القرن الرابع قبل الميلاد.

ثم نقلت اللوحة إلى المتحف ليصار إلى دراستها وحفظها.

وتعد مدينة أديامان واحدة من أسرع المدن التركية نمواً، وتحفل بتاريخ يعود إلى 40.000 قبل الميلاد.

فقد سكنها الإنسان منذ الحضارات الأولى، بما في ذلك الآشورية والفارسية والمقدونية والرومانية. (ANADOU)

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