تطبيق ” إنستغرام ” الجديد يزخر بوظيفة الأرشيف

ذكرت مجلة “بي سي فيلت” الألمانية أن إصدار #إنستغرام v10.21 الجديد يوفر لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس” أو #غوغل #أندرويد وظيفة الأرشيف الجديدة، والتي تتيح للمستخدم إمكانية إزالة الصور من البروفايل بدون حذفها.

ويتمكن المستخدم عن طريق وظيفة الأرشيف الجديدة من إزالة الصور أو مقاطع الفيديو المحرجة أو المسيئة من البروفايل، دون الحاجة إلى حذفها تماماً، حيث يتم نقل الصور إلى الأرشيف بسهولة بنقرة إصبع، ولا يمكن لأحد مشاهدتها إلا المستخدم نفسه.

وبالنسبة للصور، التي يتم جمعها في الأرشيف، فإنه يمكن إعادة نشرها في البروفايل مرة أخرى، حيث يتعين على المستخدم النقر على أيقونة النقاط في الركن العلوي جهة اليمين.

وإلى جانب أمر الأرشفة يمكن الاختيار بين تفعيل خاصية التعليقات أو تعطيلها بالإضافة إلى التعديل والمشاركة والحذف، وعندما يتم نقل الصور ومقاطع الفيديو من الأرشيف إلى البروفايل فإنها ستظهر في الجاليري في مكانها الأصلي مرة أخرى. ( DPA )

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