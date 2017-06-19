” جميع الضحايا من المسلمين ” .. بريطانيا : شرطة لندن تؤكد أن حادثة الدهس ” هجوم إرهابي “

أعلنت شرطة لندن الاثنين أن هجوم الدهس الذي وقع قرب مسجد بشمال لندن ينطوي على “كل دلائل الإرهاب”.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة نيل باسو للصحفيين إنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي يشتبه في أنه كان يقود السيارة الـ”فان” للاشتباه في تورطه في محاولة قتل، ولم يتم التعرف على مشتبهين آخرين أو إبلاغ الشرطة بشأنهم.

وأشار باسو إلى أن جميع الضحايا من المسلمين.

ولقي شخص حتفه على الفور. وتم نقل ثمانية مصابين إلى المستشفيات، وجرى علاج مصابين اثنين آخرين في الموقع. وأشار باسو إلى أن اثنين على الأقل من الجرحى في حالة حرجة.

وقال باسو إنه تم تسليم المشتبه به “بسرعة وهدوء إلى الشرطة”، مشيدا بالمجتمع المحلي.

واعتبر أن هذا يظهر أن “سكان لندن سيعملون معا لحماية أنفسهم، وسيفعلون هذا بطريقة لا تخدم الإرهابيين”. (DPA)

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