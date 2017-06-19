خامنئي ينتقد السياسات الأمريكية تجاه إيران

انتقد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد وما وصفه بعدائها للجمهورية الإسلامية.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله “هذه مجموعة عديمة الخبرة لم تعرف الشعب الإيراني والمسؤولين الإيرانيين حق المعرفة… وحينما يتلقون الصفعة يدركون حقيقة الأمر”.

وكثف خامنئي ومسؤولون إيرانيون آخرون انتقادهم للولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن قام ترامب بزيارة رسمية الشهر الماضي للسعودية خصم إيران الرئيسي في المنطقة.

وخلال تلك الزيارة أشار ترامب إلى إيران كمصدر رئيسي لتمويل ودعم الجماعات المتشددة. وانتقد أيضا الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست، ومن بينها الولايات المتحدة، والذي أدى إلى رفع معظم العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل الحد من برنامجها النووي. وقال ترامب إن واشنطن ستراجع الاتفاق لكنه لم يصل إلى حد التعهد بإلغائه.

وقطعت إيران والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وكان العداء المستمر لواشنطن نقطة التقاء لأنصار خامنئي المتشددين في إيران.

واتهم خامنئي الولايات المتحدة والسعودية حليفتها في المنطقة بتمويل المتشددين السنة بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الذي نفذ أول هجوم له في إيران هذا الشهر أسفر عن مقتل 17 شخصا.

ونفت الرياض تورطها في التفجيرات الانتحارية والهجمات المسلحة على البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وقال خامنئي في خطاب يوم الأحد إن أي جهود لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية لن تنجح.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن خامنئي قوله “على مدى 38 عاما مضت… متى لم تريدوا تغيير النظام الإسلامي؟ لقد أردتهم ذلك لكنكم واجهتم الفشل دوما وتم تمريغ أنوفكم بالتراب وسيكون الأمر كذلك بعد الآن أيضا”. (REUTERS)

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