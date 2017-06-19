روسيا تبدأ إجراءات بناء المفاعل النووي الثاني في إيران

بدأت روسيا في تصنيع المعدات اللازمة للبدء ببناء المرحلة الثانية من المفاعل النووي الإيراني الثاني “بوشهر 2”.

وتم توقيع عقد لتصنيع جهاز “فخاخ التذويب”، وهو نظام خاص لحماية محطات الطاقة النووية في حال وقوع حادث قد يؤدي لتسرب الوقود النووي في المفاعل.

وكشف ليمارينكو أن “تقوية التربة في موقع المفاعل الجديد ستبدأ في الربع الأخير من العام الجاري”.

وأوضح أن “تعزيز التربة، مرحلة من مراحل الإعداد الضرورية لبدء بناء مفاعل ومحطة طاقة نووية قوية ومضمونة، لا تتأثر بالزلازل المحتملة”.

وأضاف أن “الشركة المصنعة وافقت أيضاً على إبرام عقد لتوريد معدات لغرف الحاسوب”.

وتبلغ تكلفة مشروع “بوشهر-2″، وفقاً للجانب الإيراني، نحو 10 مليارات دولار أمريكي، وتستغرق فترة تنفيذه 10 سنوات. (ANADOLU)

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