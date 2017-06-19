زعيم المعارضة التركية لأردوغان : أريد أن أذكرك أنه يوجد موسى لكل فرعون .. لا تنس ذلك !

تعهد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا الأحد بانجاز مسيرته من انقرة إلى اسطنبول رغم تحذير الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من ملاحقته قضائيا إذا أصر على ذلك.

ودعا زعيم المعارضة كمال كيليتشدار اوغلو الى المسيرة بعد الحكم على النائب في حزبه انيس بربر اوغلو بالسجن 25 عاما بعد ادانته بتقديم معلومات سرية إلى صحيفة “جمهورييت” المعارضة.

وأكمل كيليتشدار اوغلو الاحد اليوم الرابع من المسيرة المتوقع أن تستغرق شهرا وتمثل أكبر تحد لاردوغان منذ تولي كيليتشدار اوغلو زعامة الحزب المعارض في 2010.

إلا أن أردوغان صرح السبت أن “دعوة الناس للنزول الى الشوارع لا تفيدهم ولا تفيد البلاد”.

وحذر كيليتشدار اوغلو بالقول “اذا استدعتك السلطات القضائية غدا الى مكان ما، فلا تفاجأ”.

وقال كيليتشدار اوغلو “يريدون استفزازنا، ولكننا لن نستسلم. يريدون تهديدنا بالمحاكم، وهو (اردوغان) يهددنا بالقضاء والنيابة”.

واضاف “نحن نسير من أجل العدالة وليس ضد العدالة”.

وتهدف “المسيرة من أجل العدالة” التي دعا اليها كيليتشدار اوغلو الى قطع مسافة 450 كلم من انقرة الى اسطنبول حيث يحتجز بربر اوغلو في سجن مالتيب.

وتتزايد التوترات السياسية في تركيا بعد أن فاز اردوغان باستفتاء في 16 نيسان/إبريل يمنحه مزيدا من السلطات يخشى حزب الشعب الجمهوري أن تقود الى حكم الرجل الواحد.

ودعا كيليتشدار اوغلو الرئيس التركي الى “قضاء ليلة في كرافان” أثناء المسيرة وقال “ليس لدينا مراحيض ذهبية في الكرافان”.

وكان كيليتشدار اوغلو اتهم اردوغان بأن لديه مراحيض ذهبية في قصره، وهو ما نفاه اردوغان.

وقال موجها كلامه للرئيس “اريد أن اذكرك، يوجد موسى لكل فرعون. لا تنس ذلك”. (AFP)

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