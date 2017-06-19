زيدان يحاول اقناع رونالدو بعدم مغادرة ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية الاسبانية ان المدرب الفرنسي لريال مدريد بطل الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا لكرة القدم، زين الدين زيدان اتصل هاتفيا بالنجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو محاولا اقناعه بعدم ترك النادي الملكي.

وحسب الصحيفة التي لا تستند الى اي مصدر، قطع زيدان اجازته في ايطاليا للاتصال برونالدو الموجود في روسيا لخوض كأس القارات والتأكد من انه يريد فعلا ترك اسبانيا بسبب الاتهامات بالتهرب الضريبي التي وجهتها له مؤخرا النيابة العامة والتي يعتبر ان لا اساس لها من الصحة.

وتابعت الصحيفة ان زيدان “افهمه (رونالدو) ان ريال مدريد فريق يكسب بوجوده وانه بحاجة اليه سواء بسبب روح المنافسة التي يتمتع بها او الاهداف التي يسجلها”.

واضافت ماركا ان قائد الفريق سيرخيو راموس اتصل بدوره برونالدو من اجل اقناعه بالعدول عن هذه الفكرة.

ولم يصدر عن رونالدو اي موقف بعد اعلان صحيفة “آ بولا” البرتغالية الجمعة ان النجم البرتغالي قرر ترك اسبانيا هذا الصيف لانه سيكون متضايقا من ملاحقات مصلحة الضرائب ومن عدم دعم ناديه له في هذه القضية. ( AFP )

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