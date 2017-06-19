سفير روسي جديد خلفاً للسفير الذي اغتيل في تركيا

عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القنصل السابق في إسطنبول، “الكسي يرهوف” سفيرًا لبلاده في تركيا ليحل مكان السفير السابق أندريه كارلوف، الذي اغتيل في كانون الأول الماضي.

ونُشر القرار المتعلق بتعيين يرهوف في موقع الإنترنت الخاص بالقرارات الرسمية الروسية.

وجاء في القرار، ” تم تعيين الكسي يرهوف سفيرًا لروسيا الاتحادية في جمهورية تركيا”.

وشغل يرهوف منصب مدير مركز الأزمات في وزارة الخارجية الروسية قبل تعيينه سفيرًا في أنقرة.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اغتيل السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في هجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، ولاقت عملية الاغتيال، إدانات واسعة من

كل من أنقرة وموسكو وعواصم عربية وغربية كثيرة.

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