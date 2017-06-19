شيخ الأزهر : مصافحة المرأة للرجل جائزة بشرط ( فيديو )

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن مصافحة المرأة للرجل فيها خلاف، فالبعض تمسك بحديث النبي عندما أرادت النساء أن تبايعه فقال: “أنا لا أصافح النساء”.

وأشار شيخ الأزهر، خلال حواره في برنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن الكثير من الشراح قالوا إنه أرهق، وهناك أحاديث تثبت أن النبي شوهد يمسك بيد الجارية في المدينة ولا تترك يدها من يده حتى يقضي لها حاجتها.

وأوضح الطيب أن من يرى أن السلام على النساء حرام فهذا مذهبه، ومن يرى أن مصافحة النساء حلال إذا لم تكن بنية الاشتهاء، مؤكدًا أن السلام على المرأة بقصد اشتهاء ملامسة يدها فهذا حرام.

عكس السير