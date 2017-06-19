طلال سلو : إذا استمر النظام بمهاجمة مواقعنا في الرقة فسنرد بالمثل

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، نظام بشار الأسد، يوم الاثنين، بقصف مواقعها جنوب غربي مدينة الرقة في الأيام الأخيرة وهددت بالرد إذا استمرت الهجمات.

وقال طلال سلو المتحدث باسم القوات في بيان “عمدت قوات النظام منذ 17 حزيران 2017 إلى شن هجمات واسعة النطاق استخدم فيها الطائرات والمدفعية والدبابات على المناطق التي حررتها قواتنا، خلال معركة تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات منذ ثلاثة أشهر”.

وقال سلو “إننا نؤكد بأن استمرار النظام في هجومه على مواقعنا في محافظة الرقة سيضطرنا إلى الرد بالمثل واستخدام حقنا المشروع بالدفاع عن قواتنا” واتهم النظام وحلفاءه بمحاولة عرقلة الهجوم على الرقة.

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