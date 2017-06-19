عكيد ” باب الحارة ” يعري القائمين عليه : النص يكتب في أروقة الحكومة .. و النظام باع لواء اسكندرون و الآن يطالب به في مسلسل ! ( فيديو )

كشف الفنان السوري سامر المصري أن الأحداث التي شهدتها سوريا كانت السبب في غيابه عن الساحة الفنية لفترة طويلة، قبل أن يعود في مسلسل “أوركيديا”.

وقال المصري، خلال مقابلة له مع قناة العربية، إنه اضطر لمغادرة سوريا بسبب الأحداث، الأمر الذي تسبب له بأزمة نفسية، إضافة للكارثة التي تعرض لها الشعب السوري.

وأضاف أنه عمل في الفترة الماضية في المجال الإغاثي، لافتاً إلى أن “النجومية لا تساوي دمعة طفل سوري محتاج، لا يشعر بالأمن والاستقرار”.

وعن مسلسل باب الحارة الذي وصل لجزئه التاسع، وكان دور “العكيد أبو شهاب” أحد أسباب نجاح أجزائه الأولى، قال المصري: “المسلسل تحول لأجندة سياسية وبات يكتب في أروقة الحكومة السورية، ليمرروا من خلاله رسائل للعالم العربي”.

وأضاف: “في إحدى الحلقات يطالبون بلواء اسكندرون الذي سلمته الحكومة السورية منذ فترة طويلة وقامت ببيعه، والآن يطالبون به عبر مسلسل باب الحارة ! .. المسلسل يفترض أن يتحدث عن قيم اجتماعية ولا علاقة له بالسياسة، حتى أنه لا يعتبر مسلسلاً تاريخياً أصلاً، ولا يجب أن يلعب لعبة أكبر منه”.

يذكر أن المصري شارك في الأجزاء الثلاثة الأولى فقط من “باب الحارة”.

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