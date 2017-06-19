غضب متبادل بين إدارة تشيلسي و كونتي

أفادت تقارير إعلامية، إن إدارة نادي #تشيلسي الإنكليزي، غاضبة من المدرب الإيطالي #أنطونيو_كونتي ، بسبب طريقته في التعامل مع بعض اللاعبين في “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية إن إدارة تشيلسي غاضبة جداً من أنطونيو كونتي، وذلك بسبب حديثه مع بعض اللاعبين بشكل شخصي، دون العودة إلى إدارة النادي.

وأوضحت أن وكيل كونتي قام بالاتصال ببعض اللاعبين الذين يرغب المدرب الإيطالي بضمهم لصفوف “البلوز” في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك دون استشارة إدارة النادي، مما أثار الغضب داخل إدارة تشيلسي.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن ذات الصحيفة الإيطالية، فإن كونتي لا يزال ساخطاً على إدارة نادي تشيلسي بسبب فشله في إجراء أي تعاقد حتى الآن لتدعيم الفريق، حيث يريد التعاقد مع اللاعب الدولي البلجيكي لوكاكو، مهاجم نادي ايفرتون الإنكليزي لتعويض دييغو كوستا، إلا أن إدارة البلوز تريد إقناع الإيطالي بإعطاء كوستا فرصة أخرى الموسم المقبل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى غضب إدارة تشيلسي، من كونتي بسبب إبلاغه اللاعب دييغو كوستا، عدم وجوده ضمن خطط الفريق للموسم المقبل، مما سيجعل النادي يبيعه بمبلغ أقل مما كان يتوقعه.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أنّ نادي تشيلسي عرض على كونتي عقداً جديداً سيجعله أعلى المدربين أجرا في الدوري الإنكليزي الممتاز، إلا أن المدرب الإيطالي لم يجلس حتى الآن على طاولة المفاوضات، ما أثار الشكوك حول رغبته في الرحيل والعودة لإيطاليا مرة أخرى.

عكس السير