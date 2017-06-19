في رد فعل ” قد يكون انتقامياً ” .. بريطانيا : قتلى و جرحى في حادثة دهس مصلين قرب مسجد بلندن

ذكرت الشرطة البريطانية، الاثنين، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرين إثر قيام سيارة بدهس عدد من المصلين خارجين من مسجد دار الرعاية قرب مسجد فينسبري بارك في لندن، فيما انتشرت قوات الأمن في محيط المكان.

ونقلت “سكاي نيوز” عن شهود عيان أن السيارة دهست أشخاصا عقب خروجهم من المسجد بعد أدائهم صلاة القيام وتناولهم طعام السحور، حيث يوجد في تلك المنطقة كثافة إسلامية.

وذكرت صحيفة بريطانية أن حادثة الدهس صاحبها، حادثة طعن، إذ قام مسلح بسكين قفز من السيارة التي دهست المصلين وطعن شخصا واحدا على الأقل.

ووقع الحادث حوالي الثانية عشرة والثلث ليلاً (11:20 بتوقيت غرينتش) قرب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن.

وذكر شهود عيان قرب مسجد فينسبري بارك في لندن للقناة، أن 3 بريطانيين هاجموا المصلين الخارجين من المسجد بسيارة من نوع فان وتم توقيف أحدهم من جانب المصلين، فيما فر اثنان آخران من مكان الحادث.

وجرت عملية الدهس في منطقة يقطنها الجزائريون والصوماليون واليمنيون والبنغال ويوجد بها مسجدان، ورجح شهود عيان أن يكون دافع الحادث انتقاميا في رد فعل على هجوم لندن الأخير.

وذكر قسم الطوارئ في لندن أنه أرسل عددا من سيارات الإسعاف لتقديم العلاج للمصابين.

وأفادت أنباء أولية عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 10 جرحى بينهم حالات حرجة. (SKYNEWS)

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