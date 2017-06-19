قارب صغير من هاواي يتم جولة حول العالم في 3 سنوات

أتمّ زورق تقليدي من #هاواي جولة حول العالم، هي الأولى التي ينفذها مركب من هذا النوع، استمرت 3 سنوات.

ويحمل هذا القارب اسم “هوكوليا” أو “نجمة الفرح”، وقد بلغ شبه جزيرة ماجيك آيلاند في هونولولو مساء السبت الماضي، مختتماً رحلة أبحر فيها أكثر من 40 ألف ميلاً بحرياً (74 ألف كيلومتر) منذ انطلاقه من جزيرة أواهو في مايو/أيار 2014.

واجتمع حشد من المهتمين احتفالاً بانتهاء هذه الرحلة التي كان هدفها “نسج عقد من الورد يجمع العالم من خلال تبادل حكمة السكان الأصليين، والمبادرات المبتكرة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها”.

واستخدم طاقم المركب وسائل قديمة في الملاحة مستعيناً بالنجوم والرياح والتيارات البحرية لمعرفة وجهته، كما كان يفعل البحارة القدامى قبل مئات السنين.

وتوالت على الإبحار على متن القارب أعداد من الأشخاص كانوا ينضمون إلى فريقه لدى التوقف في المرافئ، وذلك بعد تلقيهم تدريباً مناسباً لهذا العمل.

ومع عودة القارب، انطلقت احتفالات تمتد على 3 أيام، وسيجري خلالها مناقشة رحلاته في المستقبل.

ومن خلال هذه الرحلات، يأمل المنظمون أن يحيي القارب في جزر المحيط الهادئ ثقافة هاواي ولغتها وهويتها. ( AFP )

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