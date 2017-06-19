كريستيانو رونالدو لا يمانع العمل مع مورينيو مجدداً

بات الغموض يحوم حول مستقبل النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مع #ريال_مدريد الإسباني، وذلك بعد أن أكدت بعض التقارير أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية قد راجت في الأيام الأخيرة تفيد بأن رونالدو أخبر زملائه في المنتخب البرتغالي المشارك في كأس القارات، أنه سيرحل عن النادي الملكي، بسبب شعوه بسوء المعاملة من قبل ناديه بشأن قضية التهرب الضريبي المتهم فيها اللاعب

من جهتها رجحت صحيفة “ماركا” الإسبانية عودة رونالدو إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، مشيرة إلى أن الدون لا يمانع العمل مجددا مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي سبق له الإشراف على كريستيانو حين كان مدربا للميرينغي.

أما صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فأشارت إلى أن خورخي مينديز، وكيل أعمال مورينيو ورونالدو، لعب مؤخرا دورًا كبيرًا في تصفية الخلافات بين الطرفين.

يشار إلى أن العلاقة بين مورينيو ومواطنه رونالدو ساءت كثيرا منذ رحيل “سبيشال وان” عن تدريب ريال مدريد في صيف 2013، ودخوله في صدامات مع نجوم الفريق وعلى رأسهم رونالدو، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، ولن توافق إدارة النادي الملكي على رحيل رونالدو هذا الصيف إلا بحصولها على 200 مليون يورو، وهذا سيكون رقم كبير على إدارة الشياطين الحمر خاصة بعد تقدم اللاعب في العمر.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأندية الكبرى ترغب في خطف اللاعب المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في تاريخه، ومنها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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